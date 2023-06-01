По словам главы МИД, они не могут одобрить заявку страны, которая находится в состоянии войны.

НАТО не может принять в свой состав страны, которые сейчас вовлечены в войну.

Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок перед встречей с министрами стран-членов Альянса в Осло, пишет CNN. "Политика открытых дверей НАТО остается в силе, но в то же время ясно, что мы не можем говорить о приеме новых членов в разгар войны", - сказала она журналистам.

По словам Бербок, встреча в Осло - еще один шаг перед запланированным на июль саммитом лидеров НАТО в Вильнюсе, целью которого является достижение договоренности о том, как укрепить отношения с Киевом.

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Бербок также сказала, что Альянс ожидает приветствовать Швецию в качестве нового члена.

Саммит НАТО в Вильнюсе: что известно

Осенью Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сообщил, что следущий саммит НАТО пройдет в Вильнюсе 11-12 июля. Среди его главных тем - усиление поддержки Украины.

В начале апреля Столтенберг заявил, что на саммит пригласили президента Украины Владимира Зеленского.

В мае президент говорил, что Украина осознает реальность и понимает, что не сможет стать частью Альянса во время войны. Однако украинцы хотят получить четкий сигнал о том, что после войны страна вступит в НАТО, сказал он.

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