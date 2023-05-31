Члены НАТО могут предоставить ряд гарантий через военное оборудование для защиты от России.

Страны-члены НАТО могут предоставить Украине ряд гарантий безопасности до того, как она присоединится к Североатлантическому Альянсу.

С таким предложением выступила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет the Guardian. Она предложила обеспечить Украину необходимым вооружением.

Как пишет издание, перед саммитом НАТО в Вильнюсе, который должен состояться в июле, среди стран-членов усиливаются дебаты относительно формы гарантий безопасности для Украины.

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Президент Еврокомиссии заявила, что для будущего статуса безопасности Украины можно использовать примеры из истории, однако она не уточняла, о чем именно идет речь. Издание предполагает, что это может быть позиция нейтралитета, которую Финляндия заняла после Второй мировой войны вплоть до своего вступления в ЕС.

Урсула фон дер Ляйен сказала, что члены НАТО могут предоставить ряд гарантий, которые вместе представляют сдерживание агрессии "через военное оборудование, которое может укрепить Украину против будущих атак России". По ее словам, важным является то, что "друзья Украины будут рядом в долгосрочной перспективе".

Вступление Украины в НАТО - что известно

В сентябре 2022 года Украина, в ответ на попытку РФ аннексировать временно оккупированные территории, подала заявку на вступление в Альянс в ускоренном порядке.

В мае 2023 года генсек НАТО Йенс Столтенберг посетил Киев и подтвердил, что в Альянсе пришли к согласию в вопросе о присоединении Украины, но надо дождаться завершение полномасштабной войны.

После этого президент Владимир Зеленский сказал, что на июльском саммите НАТО Украина стремится получить гарантии безопасности от стран-партнеров до присоединения страны к Альянсу.

Позже The New York Times написала, что Украина может присоединиться к НАТО к деоккупации территорий по примеру Западной Германии.

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