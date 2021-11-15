Лукашенко и Меркель сегодня говорили почти час, узнало белорусское агентство.

В понедельник, 15 ноября, состоялся телефонный разговор между и.о. канцлера Германии Ангелой Меркель и самопровозглашенным "президентом" Беларуси Александром Лукашенко.

Беседа между сторонами длилась около 50 минут, пишет БЕЛТА, ссылаясь на сведения "белорусского лидера".

По данным агентства, Меркель и Лукашенко, в частности, обсудили ситуацию с мигрантами на границе Беларуси с Польшей, Литвой и Латвией и подробно затронули пути и перспективы решения проблемы, чтобы ситуация не накалилась.

"И еще один важнейший аспект, который "президент" Беларуси и и.о. канцлера Германии обсудили детально, – гуманитарная поддержка беженцев через оказание им гуманитарной помощи", – отмечается в материале.

Читайте такжеБелорусские службы готовят мигрантов к масштабному штурму границы ПольшиАгентство добавило, что Меркель и Лукашенко сегодня договорили в будущем общаться, чтобы разрешить проблему на границе.

Напомним, Евросоюз не признает выборы в Беларуси-2020, в результате которых победу якобы одержал Александр Лукашенко.

Пообщавшись с Лукашенко по телефону, Ангела Меркель фактически признала его лидером белорусского государства.

Ранее сообщалось, что с конца мая Беларусь не препятствует и отчасти способствует нелегальному проникновению мигрантов в Европейский Союз через свою территорию. Минск таким способом отреагировал на ужесточение западных санкций против белорусского государства.

Меркель назвала такой шаг "гибридной атакой" Беларуси. ЕС готовит пятый пакет санкций в отношении режима Лукашенко из-за использования им мигрантов в качестве инструмента в отношении стран-членов Союза.

Автор: Екатерина Присяжнюк