Ход и тон разговора смутил бургомистра.

Мэр Берлина Франциска Гиффай 30 минут разговаривала с неизвестным человеком, выдавшим себя за киевского городского главу Виталия Кличко.

Об этом пишет Tagesspiegel.

О встрече канцелярию Гиффай запросила украинская сторона, утверждают берлинские власти. По каким каналам это произошло - пока неизвестно.

Ход и тон разговора смутил бургомистра - неизвестный расспрашивал об уходе за украинскими беженцами, якобы получения ими соцпомощи обманным путем, сотрудничестве местных властей, чтобы украинские мужчины уезжали в Украину воевать.

Разговор прервали преждевременно.

Пресс-секретарь Сената Лиза Фрерихс допустила, что неизвестные использовали дипфейк Виталия Кличко.

"К сожалению, это часть реальности, что война ведется всеми средствами, в том числе онлайн, чтобы цифровыми методами подорвать доверие и дискредитировать партнеров и союзников Украины", - отреагировала мэр Берлина.

Сейчас служба госбезопасности Управления государственной уголовной полиции проводит расследование для выяснения обстоятельств.

Украинский посол Андрей Мельник подтвердил немцам, что те общались с ненастоящим мэром Киева.

Кроме того, по данным Bild, похожий инцидент случился в Мадриде. Там тоже кто-то выдавал себя за Кличко.

ОБНОВЛЕНО 11:50. Виталий Кличко в Telegram заявил, что запросы на проведение встречи мэрам европейских городов были разосланы по фальшивому почтовому адресу.

"Враг не унимается и ведет войну по всем фронтам - в частности, по дезинформации, по дискредитации украинских политиков. Чтобы рассорить с европейскими партнерами, чтобы Украине не помогали", - прокомментировал городской голова украинской столицы.

Война в Украине: актуальные данные

Россияне бросили все силы на захват Донбасса. 24 июня стало известно о приказе ВСУ оставить разбитые позиции в Северодонецке и отойти на более укрепленную территорию, на что защитникам понадобится несколько дней.

В районах Метелкиное, Сиротиное и Вороновое российская армия проводит штурмовые действия, чтобы вытеснить подразделении украинских военных из указанных районов.

В настоящее время оккупанты пытаются окружить Лисичанск, но, чтобы полностью изолировать город, российским оккупантам нужно будет перерезать украинские логистические маршруты из Бахмута и Северска, анализируют в американском Институте изучения войны.

Об отступлении ВСУ из Лисичанска пока речь не идет.

В ОП убеждают, что военных удалось вывести из Горного и Золотого еще до того, как кольцо там замкнулось.

Оккупанты намерены окружить ВСУ в Луганской области.

В субботу утром российские захватчики нанесли ракетные удары по Житомирской, Львовской и Черниговской области, целясь преимущественно в военные объекты.

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