Медведев призывает "не будить зверя".

В России отреагировали на слова бывшего начальника Генерального штаба Польши о мгновенном ответе на возможное вторжение РФ в страны Балтии.

Заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации, бывший президент Дмитрий Медведев опубликовао в своем Telegram-канале очередной оскорбительный пост, в котором назвал Польшу "заплеванной" страной:

"Бывший НГШ заплеванной Польши по фамилии Анджейчак грозит России нападением "непосредственно на Санкт-Петербург". Он бы, отставной дурак, вспомнил про многочисленные разделы Польши и не будил зверя. А то ведь Варшава была частью Российской империи. Соскучился?".

Угроза нападения России на страны Балтии

Напомним, на этой неделе в Вильнюсе состоялась Международная конференция "Защита Балтии: уроки войны в Украине". В ходе встречи участники обсуждали вероятность вторжения россиян на территорию Эстонии, Латвии, Литвы и Польши.

Советник литовского президента Кястутис Будрис считает, что такое нападение станет более вероятным, если Беларусь станет полноценной частью "Союзного государства".

Бывший глава польского Генерального штаба сказал, что союзники нанесут удары по всем стратегическим объектам России в радиусе 300 километров, если оккупационные войска перейдут литовскую границу.

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