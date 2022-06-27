Романюк напомнил о героических успехах украинской армии.

На сегодня Украина является единственной страной, которая не состоит в НАТО, но по сути соответствует его критериям.

Об этом заявил "Обозревателю" глава всеукраинской общественной организации "Украина в НАТО", член Атлантического совета Юрий Романюк.

По его словам, украинская армия защищает демократический мир один на один с врагом, четыре месяца сдерживая агрессию и уничтожая так называемую "вторую армию мира" в хлам.

"На сегодняшний день ВСУ превосходят по своему боевому потенциалу все сухопутные силы стран Европы. Они доходят до 700-800 тысяч. Для сравнения: сухопутные силы Бундесвера насчитывают 60 тысяч. ВСУ уничтожило 14 кораблей врага. По показателю тоннажа после Второй мировой войны ничего подобного в мире не было. Поэтому у Украины, безусловно, есть все основания и шансы для того, чтобы ее день победы, своеобразное "8 мая 1945 года", стал днем ее приема в НАТО", - считает эксперт.

По его словам, НАТО теперь должно просить Украину согласиться войти в свои ряды, а не наоборот. "И я убежден, что именно так и будет. На своем саммите НАТО будет официально просить об этом Украину", - добавил Романюк.

"Да, сегодня мы не готовы. Все понимают, что во время активной горячей фазы войны любой стране членство в НАТО не светит. Но когда активная фаза войны завершится и наступит день победы, будет то, о чем я сказал", - резюмировал он.

Ранее СМИ узнали, что НАТО готовится защищаться от России и увеличит военную помощь Украине.