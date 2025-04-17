Москва пытается избежать размещения миротворцев в Украине.

Заместитель председателя российского Совета безопасности, бывший президент России Дмитрий Медведев в очередной раз сыплет угрозами западным партнерам Украины.

На этот раз он возмутился встречей украинской делегации со странами-членами "коалиции желающих" в Париже. Российский политик написал в микроблоге X, что отправка в Украину европейских военных контингентов закончится гибелью иностранных солдат:

"Судя по всему, верхушка украинской фашистской клики прибыла в Париж для переговоров с Великобританией, Германией и Францией о том, сколько европейских гробов они будут готовы принять после ввода войск "коалиции добровольцев" в Украину".

Миротворцы в Украине

Как известно, Великобритания и Франция возглавляют коалицию из более 30 стран, готовых помочь в обеспечении безопасности Украины в случае достижения мирного соглашения. Лондон и Париж заявляли о готовности отправить свои войска.

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Россия выступает против размещения европейских миротворцев в Украине, называя это неприемлемым и провокационным шагом.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва "категорически" против размещения иностранных миротворцев, поскольку это будет означать "прямое, официальное, неприкрытое вовлечение стран НАТО в войну против России".

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