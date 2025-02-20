У Трампа отмечают, что соглашение будет выгодным обеим сторонам.

Президент Украины должен вернуться к обсуждению соглашения об американских инвестициях в добычу украинских ископаемых. Об этом на пресс-конференции заявил советник президента США по вопросам нацбезопасности Майк Уолтц.

"Министр финансов США лично совершил поездку [в Киев], чтобы предложить Украине, без преувеличения, историческую возможность - совместное инвестирование Америки и Украины в ее минеральные ресурсы, что способствовало бы значительному экономическому росту", - заявил он.

Уолтц отметил, что с одной стороны Украина имеет огромные природные ресурсы, и сотрудничество с США способствовало бы ее экономическому развитию, а с другой стороны "мы имеем обязанность перед американскими налогоплательщиками и должны помочь им вернуть сотни миллиардов долларов, уже потраченных на поддержку" Украины.

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Вместе с тем советник президента США признал, что "важным аспектом" этого соглашения является вопрос гарантий безопасности.

"Мы продолжим переговоры, и он (Зеленский) должен вернуться к столу переговоров. Мы и в дальнейшем будем обсуждать, в каком направлении движется это соглашение. Политика открытой поддержки, которую мы видели при администрации Байдена, завершилась, и, похоже, многим трудно с этим смириться", - заявил Уолтц.

Скандал вокруг соглашения об украинских ресурсах

Как писал УНИАН, на прошлой неделе министр финансов США Скотт Бессент приезжал в Киев и привез американский вариант соглашения о доступе США к ископаемым ресурсам Украины. Однако президент Владимир Зеленский соглашение не подписал ни в присутствии Бессента, ни на следующий день на форуме по безопасности в Мюнхене.

По данным Financial Times, причиной отказа было то, что США ультимативно требовали от Украины передать права на половину всех ископаемых ресурсов Украины, не предлагая никаких гарантий безопасности в ответ. Поэтому Киев хочет договориться о лучшей сделке.

Сегодня президент Зеленский подтвердил, что Украина не отказывается от соглашения как такового, но хочет, чтобы оно было полезным.

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