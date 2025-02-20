Украина предложила США самый быстрый и наиболее конструктивный путь достижения результата, заявил Зеленский.

Украина готова к "сильному, действительно полезному" соглашению с США по "инвестициям и безопасности". Об этом сообщил в Телеграм президент Владимир Зеленский по итогам встречи со спецпредставителем США по вопросам России и Украины Китом Келлоггом.

"Хороший разговор, много деталей. Благодарен Соединенным Штатам за всю оказанную помощь и двухпартийную поддержку Украины и украинского народа. Это важно для нас и для всего свободного мира, чтобы американская сила чувствовалась. Подробно обсудили ситуацию на поле боя и то, как вернуть всех наших пленных, а также действенные гарантии безопасности", - сказал Зеленский.

Президент добавил, что Украина с самого начала полномасштабной войны стремится к миру. Он подчеркнул, что вместе с Вашингтоном Киев может и должен сделать мир надежным и длительным, чтобы Россия больше никогда не смогла вернуться с войной.

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"Украина готова к сильному, действительно полезному соглашению с Президентом Соединенных Штатов по инвестициям и безопасности. Мы предложили самый быстрый и наиболее конструктивный путь достижения результата. Наша команда готова к работе 24/7. Успех объединяет. Всем в мире нужен успех в отношениях с Соединенными Штатами. Спасибо генералу Келлоггу за совместную работу для достижения важных результатов", - добавил Зеленский.

Визит Келлогга в Украину: что известно

Накануне стало известно, что Кит Келлогг прибыл в Киев. По его словам, это был не первый его визит в Украину. Накануне Зеленский предложил Келлоггу вместе поехать на фронт, чтобы он сам увидел, что там происходит.

Ранее Келлогг встретился с главой Офиса Президента Андреем Ермаком. После встречи глава ОП отметил, что передал Келлогу информацию о манипуляциях от Москвы. Он также заявил, что Украина заинтересована в стратегическом, долговременном и всеобъемлющем партнерстве с США.

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