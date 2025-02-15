Отмечается. что президент Украины добивается, чтобы европейские страны также участвовали в добыче полезных ископаемых.

Президент Украины Владимир Зеленский отклонил предложение США о передаче около 50% прав на редкие полезные ископаемые и пытается договориться о более выгодной сделке. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией.

Отмечается, что Зеленский хочет, чтобы американские и европейские гарантии безопасности были напрямую связаны с любым соглашением относительно украинских запасов. Он также хочет, чтобы другие страны, включая государства ЕС, были вовлечены в будущую эксплуатацию природных ресурсов.

Высокопоставленный украинский чиновник заявил, что Киев "пытается договориться о более выгодной сделке".

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Во время своего недавнего визита в Офис президента в Киеве министр финансов США Скотт Бессент принес документ, который Трамп хотел, чтобы Зеленский подписал, сообщили пять человек, знакомых с этим вопросом.

Сам Бессент описал сделку как "экономическое соглашение" с Киевом, чтобы "еще больше переплести экономики" обеих стран. По его словам, администрация Трампа "будет стоять до конца [с Киевом], увеличивая наши экономические обязательства", что "обеспечит долгосрочный щит безопасности для всех украинцев" после окончания войны с Россией.

"Когда мы рассмотрели детали, там ничего не было [о будущих гарантиях безопасности США]", - сказал другой украинский чиновник.

На вопрос, была ли эта сделка плохой для Украины, третий украинский чиновник, знакомый с предложением, сказал, что это была "сделка Трампа": "Это сложно".

Как добавил проинформированный о встречах европейский чиновник, Зеленский не подписал соглашение, потому что он хочет, чтобы другие партнеры Украины, включая европейские страны, также участвовали в добыче полезных ископаемых:

"Они находятся под сильным давлением со стороны американцев по этому поводу".

Отмечается, что предложение США соответствует "плану победы", который команда Зеленского разрабатывает с прошлого лета.

Сделка о полезных ископаемых Украины - что сообщалось

Напомним, на днях стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский не подписал финансовое соглашение, переданное Скоттом Бессентом.

Источник из Офиса президента сообил, что Украина получила драфт соглашения по полезным ископаемым и начала анализировать предложение. Предполагалось, что окончательный ответ Киев даст в Мюнхене во время встречи с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.

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