С появлением щенка в доме ее сын начал развивать свои физические способности и стал более активным.

В Миннесоте (США) семилетний мальчик по имени Пэкстон Уильямс, которому три года назад ампутировали правую ногу, мечтал иметь настоящего друга. И родители подарили ему щенка золотистого ретривера, который родился без правой передней лапки.

Детали трогательной истории узнал People.com.

Заводчица собак Барб Фелт нашла семью Уильямс через общих знакомых. Когда щенок родился, женщина сразу знала, что этот песик будет иметь ответственную миссию.

«Мы хотели, чтобы щенок попал в дом к кому-то, кто имеет отличия в ногах», – рассказывает Барб.

По словам мамы мальчика, с появлением щенка в доме ее сын начал развивать свои физические способности и стал более активным.

«Это дает ему возможность сказать детям: о, ей не хватает лапы, она похожа на меня. И это будто дает ему голос, чтобы защищать себя», - делится женщина.

Сейчас маленькая Марвел бегает на 3 лапках, но впоследствии ей может понадобиться инвалидная коляска или протез.

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Автор: Денис Прядко