В мировой индустрии количество производителей пороха очень ограничено и 80% от Eurenco, похоже, пойдет в Украину.

Президент Франции Эммануэль Макрон ознаменовал визитом "возрождение" госкомпании Eurenco, специализирующейся на производстве взрывчатых веществ, заложив "первый камень" в фундамент новой производственной линии боеприпасов в Бержераке 11 апреля.

Речь идет о новой рельсе "военной экономики" Франции, которую государство запустило летом 2022 года - вскоре после начала войны в Украине, и с перспективой, что 80% пороха Eurenco пойдет на нужды Киева. Об этом пишет французское Le Monde.

Издание подчеркивает, что своим визитом Макрон подтвердил прогресс, которого достигла оборонная промышленность Франции. В мировой индустрии количество производителей пороха очень ограничено, поэтому Eurenco, находящаяся в 100% собственности государства, является важным активом Франции как в военном смысле, так и в вопросе укрепления французской экономики.

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Le Monde пишет, что штат сотрудников компании оценивался примерно в 900 рабочих мест (330 приходится на Бержерак), в то же время годовой объем продаж продукции Eurenco был на уровне 190 миллионов евро в год. Война в Украине и мировой спрос на оружие вернул компании статус "центральной" в глобальной гонке за боеприпасы, акцентирует СМИ. Макрон пообещал, что лишь в одном Бержераке до 2025 года появится еще плюс 250 рабочих мест.

"И столько же в остальных предприятиях группы - благодаря очень резкому росту международных заказов с середины 2023 года: примерно на плюс 1,2 млрд евро", - заявляет Le Monde.

В своей речи во время визита в Бержерак Макрон заявил, что Франция находится на пороге длительных геополитических изменений, в которых оборонная промышленность будет обладать большей ролью.

"Мы должны действовать быстро, мы должны действовать жестко, мы должны действовать массово", - сказал президент Франции.

До войны в Украине компания Eurenco занимала довольно узкую нишу на рынке, однако сейчас группа, имеющая дочерние компании в Швеции, Бельгии (вскоре также в США), смогла удвоить свое производство за год. Об этом заявил глава группы Eurenco Тьерри Франку. Ожидается, что к 2025 году компания также сможет удвоить производство взрывчатых веществ и порохов малого калибра, а также в десять раз увеличить производство крупнокалиберных изделий, включая 155-мм снаряды, которые пользуются большим спросом в Украине.

"Это означает, что в конце 2025 - начале 2026 года завод сможет производить 200 000 снарядов в год", - объясняет СМИ.

Чтобы не терять время и не ждать 2025 года Eurenco получила разрешение от Генерального директората вооружений на использование старых армейских запасов пороха, сказал Франку. Речь идет о ресурсе, который предназначался для уничтожения или был зарезервирован для тренировок.

"В конце концов, 80% продукции Eurenco будет предназначаться для Украины, а остальное - для французской армии", - резюмировал Le Monde.

Франция планирует увеличить производство оружия

На этой неделе Макрон провел важную встречу с главами компаний военно-промышленного комплекса Франции, на которой обозначил следующее: государство должно ускорить свой переход к военной экономике. Макрон заявил, что мир меняется, и Франция должна поддержать Украину оружием перед лицом российской агрессии.

Лидер государства напомнил, что Париж уже утроил темпы производства САУ Caesar, но важно пойти еще дальше в производстве оружия, необходимого Украине.

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