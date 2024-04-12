Он отметил, что его страна, как и ряд других, хотят длительного мира в Европе.

Президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал участие Франции в форуме мира в Украине, который пройдет в июне в Швейцарии.

Президент Франции заявил, что приветствует приверженность Швейцарии к проведению форума мира и добавил, что Франция тесно сотрудничает со всеми странами, которые стремятся подготовить условия для мира на основе международного права, передает Укринформ.

"Я хотел бы поздравить Швейцарию за ее приверженность к проведению форума... Думаю, что это очень хорошая инициатива, которая объединит все страны для подготовки условий мира", - заявил Макрон.

"Мы будем на встрече, предложенной Швейцарией, будем со всеми странами, которые хотят длительного мира", - подчеркнул Макрон.

Швейцария организует саммит мира по Украине

Швейцария планирует провести саммит по "формуле мира" в Украине в середине июня. Предполагается, что участие в саммите примут от 80 до 100 стран. Предварительно он может состояться 16-17 июня. Ключевым вопросом остается участие Китая в этом мероприятии.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявлял, что на саммит в Швейцарии, который будет касаться "формулы мира", планируется пригласить более 160 стран. Он не исключал участия России во втором таком саммите.

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