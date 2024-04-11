По его словам, Франция не может отказаться от Украины, потому что она находится в 1500 километрах от них.

Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с главами компаний военно-промышленного комплекса страны потребовал ускорить переход к военной экономике.

"Мир меняется, и мы все должны производить больше, чтобы поддержать Украину перед лицом этой агрессии и защитить себя", – сказал он, сообщает BFMTV.

Он отметил, что эта динамика запускается по всей Европе и по всему миру. По его словам, Франция уже утроила темпы производства САУ Caesar, которые поставляет в Украину.

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Относительно производства боеприпасов, он заверил, что компания Eurenco уже удвоила производство зарядов с начала войны в Украине.

"Мы хотим пойти еще дальше", – добавил Макрон.

Он считает, что Франция не может отказаться от Украины, потому что она находится в 1500 километрах от них.

"Другими словами, это наша собственная безопасность. Это шанс для Европы жить в мире", - заявил он.

Также Макрон заявил, что Евросоюзу, возможно, придется согласовать больше обещанных 50 млрд евро помощи Украине, если США прекратят поддерживать Киев.

Помощь Украине от Франции - детали

Франция вскоре передаст Украине 78 САУ Caesar. Об этом сообщил министр обороны страны Себастьен Лекорню. На пресс-конференции он добавил, что между Францией, Украиной и Данией достигнута договоренность о финансировании, что позволит стране "быстро доставить" гаубицы украинской стороне. По его словам, Франция также нарастит поставки снарядов, чтобы удовлетворить насущные потребности Киева в боеприпасах для борьбы с полномасштабным вторжением России.

Отмечается, что Париж поставил цель передать Украине в 2024 году 80 тыс. снарядов для 155-мм пушек. С начала полномасштабной войны 24 февраля 2024 года было поставлено 30 тысяч снарядов.

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