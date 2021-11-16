Лидеры стран провели телефонный разговор.

Президент Франции Эммануэль Макрон напомнил президенту России Владимиру Путину позицию Парижа по Украине.

Как пишет Reuters, лидеры стран провели телефонный разговор накануне вечером.

"Президент Франции напомнил о нашей готовности защищать суверенитет и территориальную целостность Украины", – процитировало агентство неназванного советника Макрона.

Как сообщает сайт Кремля, Путин в ходе этого разговора в очередной раз высказал недовольство учениями НАТО в Черном море:

Читайте такжеДве страны ЕС предупредили Россию о тяжелых последствиях в случае масштабной агрессии против Украины – Кулеба"Владимир Путин обратил внимание на провокационный характер проводимых США и рядом их союзников масштабных учений в Черном море, что повышает напряженность в отношениях между Россией и НАТО".

Кроме того, президенты обсудили напряженную ситуацию на границе Беларуси со странами Евросоюза: "Путин подчеркнул целесообразность обсуждения возникших проблем напрямую между руководством стран ЕС и Беларуси".

Скопление российских войск возле границ Украины

В начале ноября в западных СМИ начала появляться информация со ссылкой на данные спутниковых снимков об активном перемещении российских военных к границе с Украиной.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что РФ сосредоточила у границ Украины и на оккупированных территориях группировки войск численностью 90 тысяч человек.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен предупредил, что Российская Федерация совершит серьезную ошибку, если попытается захватить новые территории в Украине, как сделала это в 2014 году, когда захватила Крым и отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

Автор: Катерина Шварц