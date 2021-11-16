Президент Франции Эммануэль Макрон напомнил президенту России Владимиру Путину позицию Парижа по Украине.
Как пишет Reuters, лидеры стран провели телефонный разговор накануне вечером.
"Президент Франции напомнил о нашей готовности защищать суверенитет и территориальную целостность Украины", – процитировало агентство неназванного советника Макрона.
Как сообщает сайт Кремля, Путин в ходе этого разговора в очередной раз высказал недовольство учениями НАТО в Черном море:
Читайте такжеДве страны ЕС предупредили Россию о тяжелых последствиях в случае масштабной агрессии против Украины – Кулеба"Владимир Путин обратил внимание на провокационный характер проводимых США и рядом их союзников масштабных учений в Черном море, что повышает напряженность в отношениях между Россией и НАТО".
Кроме того, президенты обсудили напряженную ситуацию на границе Беларуси со странами Евросоюза: "Путин подчеркнул целесообразность обсуждения возникших проблем напрямую между руководством стран ЕС и Беларуси".
Скопление российских войск возле границ Украины
В начале ноября в западных СМИ начала появляться информация со ссылкой на данные спутниковых снимков об активном перемещении российских военных к границе с Украиной.
Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что РФ сосредоточила у границ Украины и на оккупированных территориях группировки войск численностью 90 тысяч человек.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен предупредил, что Российская Федерация совершит серьезную ошибку, если попытается захватить новые территории в Украине, как сделала это в 2014 году, когда захватила Крым и отдельные районы Донецкой и Луганской областей.