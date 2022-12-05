По словам президента Франции, российский диктатор считает, что Запад якобы стремится уничтожить Россию.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что видит в глазах кремлевского террориста Владимира Путина "обиду" на страны Запада.

В интервью CBS News лидер Франции отметил, что эта обида на Запад, в частности на США и Европейский Союз, похоже, происходит от ощущения, что Запад якобы стремится уничтожить Россию.

"Это никогда не было нашим стремлением во Франции. Более того, мы всегда имели очень тесные культурные и исторические связи, и мы всегда уважали русский народ", - сказал Макрон.

Макрон отметил, что такое восприятие Путина он заметил после многочасовой беседы с российским лидером.

"Но у Путина было это чувство обиды. И когда у нас был очень долгий разговор... было четкое понимание того, что русский народ - это великий народ с великой историей. И его цель и его, возможно, судьба заключалась в том, чтобы восстановить, по-видимому, империю", - сказал Макрон.

Война России против Украины

Как сообщал УНИАН, 24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Терпя неудачи на поле боя в октябре россияне начали наносить массированные ракетные удары по украинской критической инфраструктуре.

Такие атаки, которые имеют цель погрузить украинцев во тьму, а также оставить без тепла в период зимних морозов, активизировали разговоры о необходимости создания Международного трибунала для привлечения российского руководства к уголовной ответственности за военные преступления и преступление агрессии против Украины. В частности, на днях появилась информация, что в ООН циркулирует проект резолюции по созданию международного трибунала наподобие Нюрнберга.

Президент Франции Эммануэль Макрон также высказался за необходимость привлечения Владимира Путина к ответственности за военные преступления РФ, таких, как ракетные удары по украинской гражданской инфраструктуре.

Впрочем, ранее Макрон заявлял, что РФ нужно предоставить "гарантии собственной безопасности" когда она вернется за дипломатический стол. Это касается вопроса будущих масштабов НАТО. В то же время Макрон поддерживает Украину в плане начала переговоров. Президент Франции считает, что именно Киев должен решать, при каких условиях их проводить.

А весной стало известно, что Макрон предлагал Владимиру Зеленскому пойти на территориальные уступки ради "сохранения лица Путину". Позже представитель Макрона попытался сгладить ситуацию и заявил, что Франция желает победы Украине и возвращения территориальной целостности нашего государства, а в словах Макрона "нет духа уступок" Путину или РФ.

Вас также могут заинтересовать новости: