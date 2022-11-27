В результате российских обстрелов в Украине пострадало уже около 32 тысяч гражданских объектов и более 700 объектов критической инфраструктуры.

Россия не остановится и продолжит атаковать критическую энергетическую инфраструктуру Украины.

Как сообщил в эфире телемарафона первый замминистра внутренних дел Евгений Енин, россияне "грезят маниакальным желанием погрузить Украину в темноту, и нет никаких оснований считать, что они остановятся", передает УП.

"Нас могут ждать весьма непростые времена, но и правительство готовится, и я знаю, что подавляющее большинство украинцев так же готовятся к подобным атакам, и нас не сломать", - сказал Енин.

Он также отметил, что сейчас в 524 населенных пунктах в 7 регионах Украины полностью или частично отсутствует электроэнергия.

Замглавы МВД также сообщил, что на сегодня в результате российских ударов по Украине пострадало около 32 тысяч гражданских объектов и более 700 объектов критической инфраструктуры.

"Как и положено террористам, под прицелом у них - гражданские объекты. На сегодня насчитано около 32 тысяч подобных объектов, которые подверглись поражениям от российских снарядов. Это, в первую очередь, частные или многоквартирные дома мирных жителей. Лишь 3% от количества зафиксированных обстрелов – это военные объекты. Под прицелом россиян остаются и объекты критической инфраструктуры. По состоянию на данный момент зафиксировано свыше 700 объектов критической инфраструктуры – это аэродромы, мосты, нефтебазы, электрические подстанции и тому подобное, которые попали под удары РФ", - сказал Енин.

Удары россиян по энергетической инфраструктуре Украины

С начала октября Россия сосредоточилась на нанесении ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры, в частности - энергетики.

Так, 23 ноября Россия осуществила очередную массированную атаку по Украине. Всего было выпущено около 70 крылатых ракет, 51 из них уничтожена.

Ракеты попали в объекты критической инфраструктуры в нескольких областях. Сразу после атаки во многих регионах начались аварийные отключения электроэнергии, которые продолжаются до сих пор.

Лишь 27 ноября премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что к концу недели энергетики смогли стабилизировать работу украинской энергосистемы однако дефицит мощности остается на уровне 20%.

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