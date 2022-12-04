США до сих пор не имеют четкой позиции по созданию специального трибунала для осуждения россиян за военные преступления.

В Организации объединенных наций циркулирует проект резолюции по созданию международного трибунала вроде Нюрнберга, чтобы привлечь руководство России к ответственности за преступления агрессии в Украине.

"Есть признаки того, что сопротивление США этому предложению может ослабнуть из-за настойчивого давления со стороны президента Украины Владимира Зеленского", - пишет издание The Guardian.

Отмечается, что на этой неделе посол США по глобальному уголовному правосудию Бет Ван Шаак заявила, что к этому стремится Украина и это будет иметь большое значение.

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"Это то, что очень волнует президента Зеленского. Это то, чего хочет Украина, и я думаю, что это будет иметь большой вес. Вопрос в том, будут ли они голоса на общем собрании? Пока все резолюции по Украине получали одобрение. Количество голосов было достаточно большим", - сказала Бет Ван Шаак.

Впрочем, добавила она, США до сих пор не имеют четкой позиции по созданию специального трибунала. Однако она считает целесообразным проведение заочных судов над россиянами, обвиняемыми в военных преступлениях, если их невозможно экстрадировать.

Она предположила, что США могут рассекретить разведданные, чтобы помочь выявить главных ответственных за подготовку и ведение войны, явно нарушившей устав ООН.

Ван Шаак сказала, что рассматриваются два варианта касательно трибунала. Первый — это двусторонний договор между Украиной и ООН, который "благословит" Генеральная Ассамблея. Он создаст отдельный трибунал, который будет иметь политическую поддержку всего международного сообщества.

Вторым вариантом, по ее словам, является национальный суд, созданный Украиной с ЕС или Советом Европы с добавлением международного элемента, возможно, одобренный на голосовании Генеральной Ассамблеей ООН.

В обоих случаях речь будет идти о суде за преступление агрессии. "Это будет ограниченное количество обвиняемых, вероятно, высшее политическое руководство, а также, возможно, некоторые высшие военные лица", - сказала Ван Шаак.

Международный трибунал для РФ

Как сообщал УНИАН, Украина выступила с инициативой создания специального трибунала для привлечения к уголовной ответственности руководство России за совершение преступления агрессии против нашего государства. Создание такого трибунала поддержали ПАСЕ, Европарламент, Парламентская ассамблея НАТО и Парламентская ассамблея ОБСЕ.

3 декабря президент Владимир Зеленский заявил, что Украина собирает критическую массу поддержки для запуска специального трибунала по преступлению агрессии РФ против Украины. Глава государства убежден, что трибунал будет, и справедливость будет.

Ранее Зеленский сообщил международному сообществу украинскую формулу достижения мира и призвал лидеров иностранных государств помочь Украине реализовать ее.

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