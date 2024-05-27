Французские инструкторы станут лишь "первыми ласточками", а Кремлю понадобится рисовать очередную красную линию.

Франция отправит инструкторов, которые будут тренировать украинских военных на полигонах в Украине. Соответствующие документы уже подписаны и первые французские инструкторы вскоре прибудут в страну.

В то же время важной остается практическая сторона вопроса размещения французских инструкторов, пишет издание Defence-ua. Эксперты отметили, что в настоящее время снимаются ограничения на количество инструкторов из Франции, а направления подготовки могут быть расширены.

"Примеру Франции могут последовать другие страны, которые являются членами НАТО, но, конечно, такая инициатива - воля каждой отдельной страны, а не коллективного решения Альянса", - отметили эксперты.

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"Поэтому... Кремлю остается только рисовать очередную красную линию", - подчеркнули эксперты.

Аналитики также отметили, что вопрос размещения инструкторов вооруженных сил Франции в Украине может стать катализатором некоторых других позитивных изменений. Например, может быть усиление вооруженными силами Франции противовоздушной обороны полигонов, где будут находится французские подразделения.

Помощь Франции Украине

С 2022 года Франция уже подготовила 10 тыс. украинских военных на своих полигонах. Обучение военных было разделено на три направления - обучение эксплуатации и обслуживанию французского вооружения, специализированная подготовка (разведка, саперное дело, медицинская служба), формирование тактических подразделений и совершенствование навыков командиров уровней рота-батальон.

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