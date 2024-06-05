На угрозы отреагировали во французском МИДе.

В России продолжают разбрасываться угрозами в адрес западных стран. На днях пресс-секретарь российского посольства во Франции Александр Макогонов пригрозил бить по французским инструкторам в случае их отправки в Украину, пишет BFMTV.

"Если вы пришлете своих солдат, своих специалистов, своих инструкторов на украинскую землю, чтобы научить украинских солдат лучше выцеливать и убивать русских, они, естественно, станут законной целью", – выдал Макогонов.

На это заявление представителя российского посольства уже отреагировали в Париже. Заместитель спикера Министерства иностранных дел Франции Кристоф Лемуан подчеркнул, что "это возмутительные высказывания, которые не останутся без ответа".

Видео дня

Он отметил, что ответ для России все еще обсуждается.

Угрозы России западным инструкторам

Одним заявлением Макогонова российские запугивания не ограничились. Накануне похожими словами отличились в Кремле.

Так, пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина – Дмитрий Песков – выдал, что иностранные инструкторы, которые будут приезжать в Украину для тренировки украинских военных "не будут иметь иммунитета" от российских ударов.

"Любые инструкторы, которые тренируют войска киевского режима, не имеют никакого иммунитета", – заявил Песков.

Вас также могут заинтересовать новости: