Книга Канта "Вечный мир" когда-то была собственностью тогдашней библиотеки польского университета во Львове.

Президент Франции Эммануэль Макрон во время визита в Италию подарил Папе Римскому Франциску первое французское издание книги "Вечный мир" Иммануила Канта 1796 года.

В начале книги стоит печать на польском языке, которая показывает принадлежность книги к Академическому читальному залу во Львове, пишет Onet.pl.

В Польше фото этого раритета вызвало оживленное обсуждение. Роберт Пшель из Польского института международных отношений написал в Twitter, что, судя по печати, книга когда-то была собственностью тогдашней библиотеки польского университета во Львове.

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Также есть версия, что книгу Канта вывезли из Львова во время Второй мировой войны, считает другая часть пользователей сети.

Свое предположение озвучил швейцарский журналист-расследователь Арно Беда: по его словам, книгу купили в парижском книжном магазине Hatchuel за 2500 евро. На сайте магазина сказано, что книга давно находилась во французских коллекциях и в 1900-х годах попала к парижскому книготорговцу Люсьену Бодену, на что якобы указывает соответствующая печать.

Польский чиновник Аркадиуш Мулярчик советует дипломатическим службам обратиться к французским органам власти с просьбой совместно разобраться с происхождением книги.

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