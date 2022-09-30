Президент Франции назвал действия РФ серьезным нарушением международного права.

Президент Франции Эммануэль Макрон осуждает незаконную аннексию украинских территорий Россией.

Об этом Макрон сообщил в социальной сети Facebook.

"Я решительно осуждаю незаконную аннексию Россией украинских регионов - Донецка, Луганска, Запорожья и Херсона. Это серьезное нарушение международного права, а также украинского суверенитета", - подчеркнул Макрон.

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Глава государства заявил, что Франция будет оставаться на стороне Украины в противодействии российской агрессии и помогать ей восстановить полный суверенитет над всеми территориями.

Попытка аннексии украинских территорий Россией: что известно

Как сообщал УНИАН, российские захватчики 23-27 сентября провели на оккупированных частях четырех областей Украины псевдореферендумы. В Херсонской и Запорожской – о выходе из состава Украины и присоединении к России, в Донецкой и Луганской – о присоединении к РФ.

Жители захваченных российскими захватчиками территорий не хотели принимать участия в псевдореферендумах, поэтому их оккупанты заставляли голосовать под дулами автоматов. По результатам, которые продемонстрировала российская пропаганда, более 90% участников "референдума" проголосовали "за".

Ряд стран, в частности ЕС и США, объявили, что не будут признавать результаты фейкового голосования.

Несмотря на это президент РФ Владимир Путин 30 сентября объявил об аннексии частей четырех областей Украины и предложил Киеву переговоры.

В свою очередь, президент Владимир Зеленский 30 сентября заявил, что договориться о сосуществовании с Владимиром Путиным невозможно, поэтому Украина будет вести диалог с другим президентом РФ. Глава государства убежден, что "только путь усиления Украины и изгнания оккупантов со всей ее территории возвращает мир".