Французский лидер заметил, что к переговорам надо готовиться, но пока они вряд ли состоятся.

Президент Франции Эммануэль Макрон неожиданно заявил, что сейчас не время для переговоров между Украиной и Россией. Вместо этого он признал, что "погода сейчас военная".

Как заявил Макрон в интервью газете Les Échos во время недавнего визита в Китай, украинцы продолжают защищать свою землю, а партнеры им в этом помогают.

"Я думаю, что Китай делает то же самое наблюдение, что и мы, а именно, что сегодня погода военная. Украинцы сопротивляются, а мы им помогаем. Сейчас не время для переговоров, даже если мы их готовим и если мы должны расставить вехи", - отметил Макрон.

Французский лидер также подчеркнул, что целью его переговоров с Си Цзиньпином является консолидация подходов по войне. В частности, поддержка принципов Устава ООН, четкое напоминание о ядерной энергетике, гуманитарном праве, защите детей и стремлении к длительному миру. Макрон отметил, что именно Китай должен сделать выводы о последствиях того факта, что российский диктатор Владимир Путин разместил ядерное оружие в Беларуси через несколько дней после того, как он взял на себя обязательство не делать этого.

Макрон также рассказал, что китайский лидер говорил о европейской архитектуре безопасности.

"Но не может быть европейской архитектуры безопасности, пока в Европе существуют страны, подвергшиеся вторжению, или замороженные конфликты. Итак, вы видите, что из всего этого вытекает общая матрица. Является ли Украина приоритетом для китайской дипломатии? Возможно, нет. Но этот диалог дает возможность смягчить комментарии, которые мы слышали об определенной самоуспокоенности со стороны Китая в отношении России" - сказал Макрон.

Позиция Франции по войне в Украине

Франция обещала поддерживать Украину в ее защите от российского вторжения столько, сколько потребуется. Однако с начала полномасштабного вторжения лидер страны Макрон часто звонил Путину, объясняя свои звонки попыткой поспособствовать в переговорах. Кроме того, он призвал "не унижать Россию".

В мае президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что президент Франции предлагал ему пойти на территориальные уступки России. Зимой Макрон заявил, что России нужно будет предоставить "гарантии собственной безопасности" в переговорах. Это заявление вызвало волну возмущения в европейских странах.

В одном из последних интервью он сказал, что полный разгром России "никогда не был и не будет позицией Франции". Впоследствии СМИ сообщили, что во время февральской поездки Владимира Зеленского в Европу президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц на трехсторонней встрече в Париже пытались убедить президента Украины начать мирные переговоры с Россией.

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