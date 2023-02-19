Макрон также выразил мнение, что война не будет завершена военным путем.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что хочет победы Украины в войне, развязанной Российской Федерацией, но не полного разгрома страны-агрессора.

В интервью изданию Le Figaro и еще двум французским СМИ после Мюнхенской конференции по безопасности, которое состоялось на борту самолета, Макрон выразил мнение, что война не будет завершена военным путем.

"Я хочу, чтобы Россия потерпела поражение в Украине, и я хочу, чтобы Украина смогла отстоять свою позицию, но я убежден, что в конце концов это не завершится военным путем. Я не считаю, как некоторые, что Россию следует полностью разгромить, напасть на ее территории. Они хотят прежде всего раздавить Россию. Такой позиции Франция никогда не занимала и не будет", – сказал президент Франции.

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Он отметил, что некоторые, особенно в Восточной Европе, занимают более жесткую позицию и критиковали его за мнение о том, что Россию не следует "унижать".

"Сегодня Украине нужно возглавить военное наступление, которое разорвет российский фронт, чтобы спровоцировать возвращение к переговорам", – добавил Макрон.

При этом, по его словам, "ни одна сторона не сможет выиграть" в этой войне – ни Украина, ни Россия.

Война в Украине: прогнозы

Бывший командующий войсками США в Европе генерал Бен Ходжес считает, что при условии предоставления союзниками всего необходимого оружия, прежде всего ракет дальнего радиуса действия, Украина способна освободить Крым уже к концу лета. А деоккупация Донбасса возможна в следующем году или даже раньше.

Экс-директор ЦРУ Дэвид Петреус прогнозирует, что Вооруженные Силы Украины смогут отбросить российские войска еще дальше этим летом, в зависимости от поставок оружия и стратегии.

В то же время министр обороны Германии Борис Писториус заявил на Мюнхенской конференции по безопасности, что Украина должна одержать победу в войне против Российской Федерации. В противном случае это будет лишь началом агрессии страны-террориста.

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