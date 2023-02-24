Западные лидеры не верят, что Украина сможет освободить свои территории военной силой.

В ходе февральской поездки Владимира Зеленского в Европу президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц на трехсторонней встрече в Париже пытались убедить президента Украины начать мирные переговоры с Россией. Об этом осведомленные источники рассказали The Wall Street Journal.

"За ужином в Елисейском дворце Макрон выступил с более трезвой речью, сказав Зеленскому, что даже смертельные враги, такие как Франция и Германия вынуждены были заключить мир после Второй мировой войны", – рассказали журналистам источники.

Также французский лидер пытался убедить Зеленского, что в конечном итоге ему придется отказаться от роли военного лидера и перейти к политическим решениям.

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Позднее, выступая на Конференции по безопасности в Мюнхене, Макрон публично выразил сомнение, что исход войны решится на поле боя.

"Сейчас нам нужно, чтобы Украина начала военное наступление, которое отодвинет российский фронт, чтобы открыть путь для возвращения к переговорам", – заявил президент Франции.

Переговоры Зеленского с лидерами Европы в начале февраля

8 февраля президент Украины отправился с неанонсированным визитом в Великобританию. Там он встретился с премьер-министром и королем страны, а также выступил перед местным парламентом. По итогам этой встречи Великобритания сделала важное заявление о военной помощи для Украины.

Вечером того же дня Зеленский прибыл в Париж, где провел трехстороннюю встречу с Макроном и Шольцем. Обсуждали поставки дальнобойного оружия.

На следующий день Зеленский посетил саммит ЕС в Брюсселе, где встретился со всеми лидерами Европейского союза. При этом всем руководителям стран ЕС он вручил по списку оружия, которое Украина хотела бы от них получить.

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