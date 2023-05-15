Ее используют в связи с "рекомендацией врачей пить определенный напиток".

На столе рядом с белорусским диктатором Александром Лукашенко заметили термочашку, как у Путина.

Как сообщает проект "ВЧК-ОГПУ", аналогичную термочашку Путин регулярно использует Путин, в частности на публичных мероприятиях.

Экс-повар Кремля Виктор Беляев в одном из интервью рассказывал, что такие чашки используются в связи с "рекомендацией врачей пить определенный напиток". Лукашенко начал пользоваться термокружкой в январе 2022 года.

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Болезни Лукашенко

После парада в Москве в СМИ начали распространяться слухи об ухудшении здоровья Лукашенко. Диктатор еле передвигался и быстро вернулся домой.

Впоследствии в Думе заявили, что Александр Лукашенко заболел. По данным источников, Лукашенко лечат профессора из Москвы, у него произошел серьезный сбой. Его происхождение никто не может объяснить.

Сегодня белорусский диктатор Александр Лукашенко появился на публике на фоне слухов о серьезной болезни. Однако проблемы со здоровьем выдала перебинтованная рука.

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