Задействовано более 70-ти самолетов Ил-76 и пяти Ан-124.

Россия продолжает перебрасывать свои войска в Казахстан по линии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Об этом сообщает Министерство обороны РФ, публикуя новое видео с аэродрома Чкаловского.

"Продолжается переброска подразделений Ивановского соединения ВДВ и подразделений 45 отдельной бригады специального назначения ВДВ", – говорится в сообщении.

Отмечается, что переброска осуществляется с аэродромов в Московской и Ивановской областях на аэродромы "Жетыген" и "Алматы": "Созданная Минобороны России воздушная группировка из более 70-ти самолетов Ил-76 и 5-ти Ан-124 круглосуточно перебрасывает подразделения российского контингента".

Протесты в Казахстане: что известно на данный момент

Читайте такжеУ Назарбаева обвинили СМИ во лжи о его отставкеВ Казахстане с 2 января проходят акции протеста. Люди вышли на улицы городов из-за повышения цен на сжиженный газ. В итоге они перерослы в массовые беспорядки: задержаны более 5 тысяч человек, сумма ущерба перевалила за 212 миллионов долларов.

В связи с акциями протеста президент страны Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства. Временное исполнение обязанностей премьер-министра он решил передать Алихану Смаилову.

Нурсултан Назарбаев покинул пост председателя Совета безопасности Казахстана. Совет безопасности возглавил Токаев.

Президент Казахстана обратился за помощью к главам государств ОДКБ, чтобы войска РФ, Армении, Беларуси, Кыргызстана и Таджикистана направили в Казахстан.

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