Предполагается, что диктатор проведет узкие и расширенные переговоры с лидером КНР.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко направился с визитом в Китай.

Как сообщает приближенный к нему телеграмм-канал "Пул Первого", Лукашенко и председатель КНР Си Цзиньпин проведут переговоры в узком и расширенном составах.

По итогам переговоров будет подписан большой пакет документов по развитию отношений в ключевых сферах. Визит Лукашенко в Китай завершится 2 марта.

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Визит Лукашенко в Китай: что известно

25 февраля Лукашенко анонсировал свой визит в КНР ради встречи с главой китайского государства Си Цзиньпинем после публикации "мирного плана" об урегулировании "украинского кризиса" со стороны МИД Китая.

Главной темой встречи якобы станет углубление партнерства между КНР и Беларусью, вопросы развития торгово - экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества, реализация совместных масштабных проектов, взаимодействие в политической сфере, "реагирование на острые вызовы в современной международной обстановке".

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