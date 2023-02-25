Самопровозглашенный лидер Беларуси намерен углубить партнерство с китайской стороной, которая недавно поддержала РФ своим "мирным планом" о завершении войны с Украиной.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко анонсировал свой визит к КНР ради встречи с главой китайского государства Си Цзиньпинем после публикации "мирного плана" об урегулировании "украинского кризиса" со стороны МИД Китая.

Как говорится на официальном сайте лидера Беларуси, свой визит Лукашенко планирует с 28 февраля по 2 марта. Также указывается, что переговоры между Лукашенко и Си Цзиньпинем состоятся в узком и расширенном составах. Главной темой встречи станет углубление партнерства между КНР и Беларусью.

"В центре внимания будут вопросы развития торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества, реализация совместных масштабных проектов, взаимодействие в политической сфере, реагирование на острые вызовы в современной международной обстановке", - говорится в сообщении.

Также ожидается, что в ходе своего визита Лукашенко встретится с топ-менеджерами ведущих китайских корпораций, а также еще с рядом высокопоставленных чиновников КНР.

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Лукашенко углубляет партнерство с КНР, подражая Путину

Отметим, что на данный момент глава Беларуси Александр Лукашенко пытается углубить отношения с Китаем, подражая аналогичным попыткам со стороны руководства Российской Федерации.

Напомним, что на прошлых выходных глава МИД Китая Ван И приехал с визитом в Москву в преддверии годовщины вторжения РФ на территорию Украины. Тогда сообщалось, что его визит связан с подготовкой возможной встречи между лидером РФ Владимиром Путиным и главой КНР Си Цзиньпинем.

После этого стало известно, что китайский лидер может приехать с визитом Москву к 9 мая - годовщине победы во Второй мировой войне. Сейчас стороны находятся на ранней стадии подготовки визита.

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