Лукашенко с автоматом / пресс-служба Лукашенко
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что означало его появление с автоматом в руках на публике.
Читайте такжеЛукашенко признал, что "немного пересидел на президентском посту"Соответствующее заявление он сделал во время интервью ряду кремлевских СМИ в Минске во Дворце Независимости.
Процитировал Лукашенко главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян в своем Telegram-канале.
«Мое появление с автоматом означало только одно – я никуда не убежал и готов защищать страну до конца», – привел он слова Лукашенко.
Протесты в Беларуси: хронология
- 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы.
- Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.
- Тысячи жителей Беларуси, несогласных с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками.
- Также с 11 августа в стране была объявлена общенациональная забастовка.
- В первые дни участников акций жестоко разгонял милицейский спецназ, тысячи людей задержали, многих из них при задержании и в СИЗО сильно били.
- 14 августа задержанных начали отпускать.
- Европейский Союз не признает результатов выборов президента Беларуси.
- 16 августа в Минске состоялся самый масштабный в истории Беларуси Марш за свободу. На улицы вышли сотни тысяч человек.
- 17 августа предприятия по всей Беларуси начали забастовки.
- Действующий президент Лукашенко перед работниками МКЗТ заявил: «пока вы меня не убьёте, других выборов не будет».
- Белорусская оппозиция создала Координационный совет, цель которого – обеспечить транзит власти.
- Министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что может привлечь армию для разгона протестующих.
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