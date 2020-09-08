Президент Беларуси дал интервью ряду кремлевских СМИ.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что означало его появление с автоматом в руках на публике.

Читайте такжеЛукашенко признал, что "немного пересидел на президентском посту"Соответствующее заявление он сделал во время интервью ряду кремлевских СМИ в Минске во Дворце Независимости.

Процитировал Лукашенко главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян в своем Telegram-канале.

«Мое появление с автоматом означало только одно – я никуда не убежал и готов защищать страну до конца», – привел он слова Лукашенко.

Протесты в Беларуси: хронология

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что может привлечь армию для разгона протестующих.

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Автор: Катерина Шварц