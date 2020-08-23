Лукашенко прилетел ко Дворцу независимости в бронежилете и с автоматом в руках (видео)
Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл во Дворец независимости в бронежилете и оружием в руках. Возле него замечен также вооруженный человек, похожий на его сына Колю.
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Об этом сообщает Telegram-канал NEXTA Live.
На видео также видно, что президента Беларуси сопровождают другие вооруженные люди.
Тем временем в центр Минска стягивают силовиков. Дороги в центре белорусской столицы заблокировали. Над городом летают военные вертолеты.
Как сообщал УНИАН, ранее Лукашенко эвакуировали с президентского дворца на вертолете, после чего воздушное судно приземлилось у Дворца независимости.
Что происходит в Беларуси: хроника протестов
- 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы.
- Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.
- Тысячи жителей Беларуси, несогласных с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками.
- Также с 11 августа в стране была объявлена общенациональная забастовка.
- В первые дни участников акций жестоко разгонял милицейский спецназ, тысячи людей задержали, многих из них при задержании и в СИЗО сильно били.
- 14 августа задержанных начали отпускать.
- Европейский Союз не признает результатов выборов президента Беларуси.
- 16 августа в Минске состоялся самый масштабный в истории Беларуси Марш за свободу. На улицы вышли сотни тысяч человек.
- 17 августа предприятия по всей Беларуси начали забастовки.
- Действующий президент Лукашенко перед работниками МКЗТ заявил: "пока вы меня не убьёте, других выборов не будет".
- Белорусская оппозиция создала Координационный совет, цель которого – обеспечить транзит власти.
- Министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что может привлечь армию для разгона протестующих.
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