Лукашенко прилетел ко Дворцу независимости в бронежилете и с автоматом в руках (видео)

Тем временем в центр Минска стягивают силовиков.

Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл во Дворец независимости в бронежилете и оружием в руках. Возле него замечен также вооруженный человек, похожий на его сына Колю.

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Об этом сообщает Telegram-канал NEXTA Live.

На видео также видно, что президента Беларуси сопровождают другие вооруженные люди.

Тем временем в центр Минска стягивают силовиков. Дороги в центре белорусской столицы заблокировали. Над городом летают военные вертолеты.

Как сообщал УНИАН, ранее Лукашенко эвакуировали с президентского дворца на вертолете, после чего воздушное судно приземлилось у Дворца независимости.

Что происходит в Беларуси: хроника протестов

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что может привлечь армию для разгона протестующих.

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Автор: Андрей Василюк