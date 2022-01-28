Он не исключает, что Беларуси придется воевать.

Александр Лукашенко прокомментировал, как долго он намерен оставаться в кресле президента Беларуси.

Об этом он рассказал в пятницу, 28 января, во время Послания белорусскому народу и Национальному собранию, передает государственное агентство БЕЛТА.

"Все будет зависеть от ситуации. Если они нам навяжут войнушку - какие выборы, куда я денусь? Я возьму пулемет и пойду впереди, если это будет нужно, хотя это будет неправильно. Президенту определено место как главнокомандующему. И я буду действовать", - заявил Лукашенко.

В то же время он добавил, что если ситуация будет стабильной, он готов будет покинуть свой пост.

"Если же все будет тихо, хорошо, если наш народ будет спокойно жить и развиваться - в любой момент. Я буду на запасном пути: позовете, скажете в чем-то помочь - я помогу. Вот мои подходы: искренне и честно, публично на всю страну, на весь мир", - сказал Лукашенко.

При этом он допускает, что война возможна в двух случаях. Один из них, если против Беларуси будет совершена прямая агрессия, а вторым поводом для войны и участия в ней Беларуси Лукашенко назвал возможное нападение на Россию.

"Хочу ответить коллективному Западу, будут ли войска на территории Беларуси. Для них этот вопрос очень важный. Если на нашу страну будет совершена агрессия, здесь будут сотни тысяч российских войск, которые с сотнями тысяч белорусов будут отстаивать эту священную землю", - также в рамках Послания заявил Лукашенко.

Читайте также"Вырастешь, буду тебя лечить": Лукашенко предложил мальчику в больнице стать его глюкозой (видео)Напомним, Александр Лукашенко занимает кресло президента Беларуси и главнокомандующего Вооруженными силами с 1994 года. Он переизбирался на пост главы государства на выборах 2001, 2006, 2010 и 2015 годов.

Результаты выборов 2020 года вызвали в стране массовые акции протеста. Европейский союз, Канада, США, Великобритания, Украина и ряд других стран отказались признавать Лукашенко легитимным президентом.

Как ранее сообщал УНИАН, во время своего Послания белорусскому народу Александр Лукашенко пригрозил, что Беларусь вместе с Россией "обязательно" вернут Украину в "лоно нашего славянства".

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