Белорусский президент допустил, что к власти могут прийти «не те», рассказал о своем уходе и о том, что, по его мнению, поможет «не потерять страну».

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, в каком случае покинет свой пост и уйдет из власти.

«Наша страна должна быть президентской республикой. Без Лукашенко, она будет без Лукашенко. Понимаете, не сегодня — завтра, послезавтра. Какой бы я ни был героический и прочее, придет время, придут другие люди. Они уже стучатся в двери, я ж это слышу. ... Я ж понимаю, что все сошлось на мне. ... Я понимаю, что весь сыр-бор из-за личности президента Беларуси нынешнего. Кому это секрет», — заявил Лукашенко во время выступления на VI Всебелорусском народном собрании, трансляцию которого вел белорусский канал CTVBY.

Президент озвучил несколько условий, при осуществлении которых сможет передать власть.

«Главное мое условие ухода из власти: в стране мир, порядок, никаких протестных действий, не переворачивать страну, высказывать в рамках закона мнение», — сказал Лукашенко.

Еще одним условием глава Беларуси назвал неприкосновенность своих сторонников при новой власти.

Читайте такжеЛукашенко закашлялся во время выступления, заявив, что "зараза вернулась" (видео)«Второе условие: если сложится так, что к власти придут не те, и у них будут другие взгляды, вторым пунктом мы запишем, что ни один волос с вас и сторонников нынешнего президента, упасть не может. Вот поэтому я предложил Всебелорусское народное собрание сделать конституционным органом. Сделать его с полномочиями. Если этот общественный договор, который мы заключим, будет нарушен, вся власть будет у всенародного собрания. У вас. Даже без меня», — рассказал Лукашенко.

По его словам, Всебелорусское народное собрание должно быть «стабилизатором на переходный период», а во время смены власти должна существовать «четкая подстраховка, чтобы не потерять страну».

Однако и от следующего главы государства Лукашенко ожидает ответственных действий.

«Это буду не я. Это будет другой президент. Поэтому не пришивайте это ко мне. ... Будет другой глава государства, но он должен быть главой государства. Он должен, как сейчас, отвечать за главные направления развития. Всенародное собрание должно быть стабилизатором, зонтиком всей страны на какой-то промежуток времени. Чтобы сохранить страну», — заявил действующий президент Беларуси.

При этом глава государства допустил, что такой вариант не единственный, и в 2021 году во время работы над Конституцией власть, возможно, отыщет другие возможности, а народ может не поддержать Всебелорусское народное собрание как конституционный орган.

Читайте такжеЛукашенко без усов: сайт "президента" Беларуси шокировал всех неожиданным фото«Обещаю вам, что все будет честно и справедливо. Не упрекайте меня, что я буду делать что-то под себя. Мне это не надо. На тот свет я это не заберу, как говорят в народе. Моя главная задача, главный акцент на этом этапе — сделать справедливо», — добавил Лукашенко.

Выборы и протесты в Беларуси: что известно

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. По официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую — 10,1%.

После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживали участников митингов и применяли к ним силу, власти открывали политически мотивированные дела против оппозиционеров.

Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуацию в Беларуси расшатывают извне, в частности из Польши, Литвы, Украины и США.

В Евросоюзе не признали результатов выборов и решили ввести санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применение насилия против несогласных.

23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская, которая была вынуждена уехать в Литву из-за политических преследований, попросила ОБСЕ посодействовать ее возвращению на родину.

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Автор: Катерина Комолова