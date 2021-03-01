Ранее Виктор Лукашенко был избран главой Национального олимпийского комитета.

Александр Лукашенко подписал указы о присвоении специального и воинских званий. Один из указов касается присвоения звания генерал-майора запаса Виктору Лукашенко.

Читайте такжеБайден выступает за присоединение Украины и Беларуси к ЕС - конгрессвумен

Об этом сообщает TUT.by. Отмечается, что очередное воинское звание генерал-майора присвоено полковникам Владимиру Куприянюку, Роману Подлиневу, Николаю Карпенкову, Дмитрию Шахраеву, Андрею Павлюченко.

Очередное специальное звание генерал-майора милиции присвоено полковнику милиции Геннадию Казакевичу.

Старший сын Александра Лукашенко Виктор стал генерал-майором запаса. Сегодня же стало известно, что 26 февраля Александр Лукашенко подписал указ об освобождении Виктора от должности помощника президента по национальной безопасности «в связи с переходом на выборную должность».

Отмечается также, что Виктор Лукашенко ранее был избран главой Национального олимпийского комитета.

Больше новостей по теме

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Дмитрий Захаров