В январе Лукашенко заявил, что не пользуется мобильным телефоном, а новости узнает от своего сына.

Александр Лукашенко заявил, что США следят за пользователями смартфонов.

Читайте такжеЛукашенко закашлялся во время выступления, заявив, что "зараза вернулась" (видео)По его словам, «умные люди уже давно ищут кнопочные телефоны».

«Я не говорю о двенадцатых смартфонах и айфонах, ради бога, звоните. Хотите, чтобы каждую минуту американцы вас отслеживали? Покупайте, если вы не слышите, что я вам говорю», - обратился он к людям.

Как пишут СМИ, в январе Лукашенко заявил, что не пользуется мобильным телефоном, а новости узнает от своего сына.

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Автор: УНИАН