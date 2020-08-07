В Лос-Анджелесе за вечеринки без социального дистанцирования будут отключать воду и свет

Мэр города отметил, что уже практически закрыли все ночные клубы и бары, а эти большие вечеринки в домах стали своего рода ночными клубами.

В Лос-Анджелесе будут отключать водоснабжение и электроэнергию в домах и коммерческих учреждениях, если там неоднократно проводились вечеринки без соблюдения норм социального дистанцирования.

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Такое решение мэрии города вступит в действие начиная с пятницы, передает Голос Америки . На этой неделе мэр города Эрик Гарсетти запретил проведение массовых мероприятий, после того как в Интернете получило широкое распространение фото с одной из вечеринок вблизи Голливуда, где посетители были без масок.

«Мы уже практически закрыли все ночные клубы и бары, а эти большие вечеринки в домах стали своего рода ночными клубами на [Голливудских] холмах», - заявил мэр в видеообращении.

За нарушение запрета на собрание предусмотрено наказание в виде штрафа или заключения.

Штат Калифорния - среди наиболее пострадавших от пандемии в США. Здесь зарегистрировано более 532 000 случаев заражения коронавирусом. Штат также сообщает о 9872 смертях от COVID-19.

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