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Закрытым барам в Токио будут платить по $4 тысяч из-за коронавируса

23:44, 10 июля 2020
Мир
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За прошлые сутки в мире зафиксировано рекордное число заболевших / ua.depositphotos.com

Об этом сообщает The Guardian.

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Бары и ночные клубы получат от власти по 4670 долларов за то, что они будут закрыт на 10 и более дней. Это связано с тем, что накануне в городе зафиксировали всплеск новых случаев коронавируса.

Как сообщал УНИАН, во всем мире зарегистрировали рекордное количество новых случаев заражения коронавирусом - 228 102 за последние 24 часа. За сутки от COVID-19 умерли 5 565 человек.

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