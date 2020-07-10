Закрытым барам в Токио будут платить по $4 тысяч из-за коронавируса

Накануне в городе зафиксировали всплеск новых случаев коронавируса.

Власти Токио будут платить владельцам ночных клубов и баров за то, чтобы они не работали из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает The Guardian.

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Бары и ночные клубы получат от власти по 4670 долларов за то, что они будут закрыт на 10 и более дней. Это связано с тем, что накануне в городе зафиксировали всплеск новых случаев коронавируса.

Как сообщал УНИАН, во всем мире зарегистрировали рекордное количество новых случаев заражения коронавирусом - 228 102 за последние 24 часа. За сутки от COVID-19 умерли 5 565 человек.

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