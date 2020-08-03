В США не верят, что Россия разработала безопасную и эффективную вакцину от COVID-19

Главный американский инфекционист предупредил о серьезных проблемах, если Москва решит делать людям прививки, не проверив препарат должным образом.

Главный эксперт США по инфекционным заболеваниям и член специальной группы Белого дома по борьбе против пандемии коронавируса доктор Энтони Фаучи сомневается, что Россия доказала безопасность и эффективность своей вакцины.

Как пишет Newsweek, в Москве в минувшую субботу объявили, что российский препарат получит одобрение через несколько недель.

"У нас могла быть вакцина еще вчера. Она не была бы безопасной или эффективной, но она бы у нас была", - сказал Фаучи, возглавляющий также Национальный институт аллергии и инфекционных болезней США.

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"Мы хотим доказать, что наша вакцина безопасна и эффективна. И именно поэтому мы проводим все эти клинические испытания. Любой может сказать, что уже создал вакцину и производит ее. Но нужно доказать безопасность и эффективность. И я сомневаюсь, что россияне сделали это. Но, знаете, мы скоро все увидим", - добавил американский ученый, посоветовав также "остерегаться людей, которые говорят, что у них уже есть вакцина".

Newsweek пишет, что главный американский инфекционист также выразил аналогичные предупреждения, когда давал показания в Конгрессе относительно кризиса, вызванного коронавирусом.

"Я очень надеюсь, что Китай и Россия действительно испытывают свои вакцины, прежде чем дать их кому-то. Потому что утверждение о создании готовой к распространению вакцины до завершения всех тестов по меньшей мере проблематично", - сказал Фаучи.

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В субботу министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени академика Н.Ф. Гамалеи завершил клинические испытания вакцины против коронавируса. Массовая вакцинация запланирована на октябрь. Но Россия до сих пор не опубликовала научных доказательств, подтверждающих, что ее препарат безопасен и эффективен.

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