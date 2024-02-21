Премьер Армении Никол Пашинян на встрече с диаспорой 18 февраля в Мюнхене объявил, что Ереван не поддерживает Москву в вопросе Украины. Он отметил, что сожалеет о невозможности повлиять на конфликт между Россией и Украиной. Об этом пишет Телеграф.

Глава правительства Армении, которая после 2022 стала 4-м крупнейшим экспортером в РФ полупроводников и других товаров двойного назначения для нужд войны, в своем выступлении назвал украинский народ "дружественным". Но так ли это?

Ереван усиленно создает впечатление переориентации на Запад. Но два года войны между РФ и Украиной он служит одним из главных логистических хабов Кремля для обхода санкций. В 2022 году ВВП крохотной Армении с населением в 3 млн вырос на беспрецедентные 14,2%.

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Замминистра финансов Армении Ваан Сирунян признал, что за 9 месяцев 2023 года экспорт товаров из Армении в РФ вырос на 85%, из которых 80% составляет реэкспорт. Отмечая рост внешнеторгового оборота Армении после начала войны в Украине на 69%, аналитический центр Jamestown Foundation (США) предупреждает о реэкспорте товаров из Армении в РФ. Директор Управления по координации санкций Госдепа США Джим О'Брайен заявил, что Вашингтон относит Армению к тем, кто помогает РФ обходить санкции.

В 2024-м Армения продолжает поставлять подсанкционные товары воинствующему соседу. Робин Брукс, директор Института международных финансов и бывший стратег Goldman Sachs опубликовал уточненные данные: "Экспорт Армении в РФ вырос на 430% по сравнению с периодом до вторжения, что означает реэкспорт товаров ЕС и Китая в россию".

Армения важна как транзитный хаб, потому что Путин больше не может рассчитывать в этом вопросе почти ни на кого, кроме нее. В мае прошлого года французский Forbes назвал Армению "основным каналом уклонения от санкций" поскольку ограничения на поставки через Турцию и Центральную Азию усиливаются. Анкара летом 2022-го года пообещала США не допустить обхода санкций против РФ на территории Турции. Затем турецкие финорганизации начали прекращать сотрудничество с российскими.

Иронично, но Агентство США по международному развитию (USAID) объявило о выделении Еревану $15 млн. В заявлении отмечается, что эти деньги направлены на "снижение экономической зависимости Армении от РФ".