Electrolux Professional передаст свой бизнес в России местному руководству.

Шведская многонациональная компания по производству профессиональной бытовой техники Electrolux Professional прекращает свою деятельность в России из-за введенных санкций против РФ за ее военную агрессию в Украине.

Об этом сообщает Cision.

"Electrolux Professional уважает все санкции и экспортный контроль в Россию. Из-за продолжающейся войны и санкций мы предполагаем, что не сможем продавать и обслуживать продукцию в России в среднесрочной и долгосрочной перспективе", - сказал президент и генеральный директор компании Альберто Заната.

Отмечается, что Electrolux Professional передаст свой бизнес в России местному руководству.

Кроме стоимости выхода в размере 35 млн шведских крон, ожидается, что решение покинуть Россию не окажет никакого существенного влияния на доходность группы.

Electrolux Professional имеет 25 сотрудников в России, и в 2021 году продажи в стране составили примерно 1% продаж группы.

Electrolux Professional AB - шведская многонациональная компания по производству профессиональной бытовой техники со штаб-квартирой в Стокгольме.

Как сообщал УНИАН, французская компания Michelin, которая является всемирно известным производителем шин, объявила о намерении до конца года передать свой бизнес в России местному управлению.