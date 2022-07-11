Шведская многонациональная компания по производству профессиональной бытовой техники Electrolux Professional прекращает свою деятельность в России из-за введенных санкций против РФ за ее военную агрессию в Украине.
Об этом сообщает Cision.
"Electrolux Professional уважает все санкции и экспортный контроль в Россию. Из-за продолжающейся войны и санкций мы предполагаем, что не сможем продавать и обслуживать продукцию в России в среднесрочной и долгосрочной перспективе", - сказал президент и генеральный директор компании Альберто Заната.
Отмечается, что Electrolux Professional передаст свой бизнес в России местному руководству.
Кроме стоимости выхода в размере 35 млн шведских крон, ожидается, что решение покинуть Россию не окажет никакого существенного влияния на доходность группы.
Electrolux Professional имеет 25 сотрудников в России, и в 2021 году продажи в стране составили примерно 1% продаж группы.
Electrolux Professional AB - шведская многонациональная компания по производству профессиональной бытовой техники со штаб-квартирой в Стокгольме.
Как сообщал УНИАН, французская компания Michelin, которая является всемирно известным производителем шин, объявила о намерении до конца года передать свой бизнес в России местному управлению.