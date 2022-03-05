Продажи смартфонов в России составляют около 4% ее мирового дохода в этом сегменте. .

Южнокорейская компания Samsung приостановила поставки продукции в Россию из-за текущих геополитический событий.

Как сообщила компания изданию Bloomberg, там активно следят за сложной ситуацией, связанной с войной России против Украины.

Экспорт всей продукции Samsung, начиная от чипов и заканчивая смартфонами и бытовой электроникой, был приостановлен, отмечает источник, знакомый с этим вопросом.

"Наши мысли со всеми, кто пострадал, и наш приоритет - обеспечить безопасность всех наших сотрудников и их семей", - говорится в заявлении Samsung.

Компания пожертвует 6 миллионов долларов, в том числе 1 миллион долларов на потребительскую электронику, на гуманитарные мероприятия в регионе.

Bloomberg отмечает, что Samsung является ведущим продавцом смартфонов в России с долей рынка, чуть превышающей 30%. Продажи смартфонов в России составляют около 4% ее мирового дохода от этого сегмента.

Напомним, война России против Украины, которая началась 24 февраля, вызвала возмущение международного сообщества: ЕС, США и Великобритания, в частности, ввели жесткие финансовые санкции против Москвы.

По данным Агентства ООН по делам беженцев, за неделю из Украины в соседние страны выехали более 1 миллиона людей.

В общем более 70 мировых компаний выразили протест в связи с широкомасштабным вторжением России в Украину и прекратили сотрудничество с агрессором.

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