Thales Group обеспечивала защиту платежей и проверку PIN-кодов на картах 20 российским банкам.

На пятом месяце полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины французская компания Thales объявила о прекращении работы на рынке страны-оккупанта.

Об этом сообщает российский Forbes.

Как говорится в сообщении, компания свернула все операции по обеспечению цифровой безопасности в российском банковском секторе: раньше группа обслуживала 20 российских банков.

В РФ Thales поставляла модули payShield 9000 — устройства, предназначенные для банкоматов, которые защищают и шифруют данные пользователей. Этот модуль обеспечивает защиту таких операций, как проверка ПИН-кодов, платежные трансакции, выпуск платежных карт, а также управление ключами шифрования.

Война в Украине и Thales Group:

Thales Group — международная компания, создающая высокотехнологичные продукты и услуги в нескольких направлениях: цифровой идентификации и безопасности, военной, аэрокосмической и транспортной промышленностях. Компания выпускает аппаратные модули безопасности платежных систем.

До военного вторжения России на территорию Украины конкурсы на поставку и лицензию модулей и ПО Thales объявляли Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк, Всероссийский банк развития регионов (ВБРР) и Западно-Сибирский коммерческий банк, Альфа-банк.

Thales попала под шквал критики после того, как в апреле 2022 года волонтеры обнаружили оборудование компании в российской военной технике - танке Т72Б3 и БМД-4 "Бахча".

Компания уверяла, что законно поставляла оборудование в Россию до 2019 года по контрактам, подписанным до введения в 2014 году эмбарго на поставки оружия в РФ.

В июне компания заявила о намерении прекратить работу в России.

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