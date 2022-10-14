Они уже возвращаются на поле боя.

Литва отремонтировала для Украины поврежденные во время военных действий самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000. Их Украине передала Германия.

Об этом сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас в Twitter.

Отмечается, что САУ уже возвращаются на поле боя.

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Анушаускас не уточнил, каких образом была повреждена артиллерия и сколько единиц отремонтировали

Как известно, Panzerhaubitze 2000 – тяжелая артсистема с пушкой натовского калибра 155 мм длиной в 52 калибра на гусеничной платформе. Со стандартными боеприпасами она может вести огонь с расстояния 30 км, с боеприпасами повышенной дальности — 40 км, с активно-реактивными — свыше 55 км. Установка выстреливает три снаряда за девять секунд или десять за 56 секунд. Боекомплект — 60 снарядов и 228 модульных метательных зарядов. Боевая масса — 55,3 т, экипаж — пять человек.

Военная поддержка Украины

12 октября в Брюсселе состоялось заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины ("Рамштайн-6").

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Украина получит новые системы противовоздушной обороны так быстро, как только физически их удастся доставить. Он подчеркнул, что есть воля сделать все возможное для усиления противовоздушной обороны Украины.

Великобритания передаст Украине ракеты средней дальности "воздух-воздух", известные как AMRAAM. Эти ракеты будут поставлены для системы противовоздушной обороны NASAMS, которую Украине пообещали передать США.

Также в Украине прибыла первая немецкая система противовоздушной обороны IRIS-T среднего радиуса действия, но в будущем ожидаются еще поставки.

Испания передаст Украине четыре пусковые установки HAWK для укрепления противовоздушной обороны Украины.

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