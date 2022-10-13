Генеральный секретарь Альянса призывает союзников увеличивать усилия по предоставлению Украине систем противовоздушной обороны.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг заявляет, что Испания передаст Украине четыре пусковые установки HAWK для укрепления противовоздушной обороны Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Столтенберг сказал на пресс-конференции в Брюсселе после завершения двухдневного заседания министров обороны стран-членов Альянса.

Столтенберг рассказал, что вчера вечером министр обороны Украины Алексей Резников ознакомил с актуальной информацией о ситуации на поле боя.

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"Украина добивается хорошего успеха, оттесняя назад захватнические российские силы на востоке и юге. Союзники НАТО поставляют современные системы, в том числе артиллерию, средства противовоздушной обороны и бронированные транспортные средства", - заявил Столтенберг.

"И я приветствую сегодняшнее объявление Испании, что они передадут четыре пусковые установки HAWK для укрепления противовоздушной обороны Украины. Это дополняет то, что другие союзники доставили в течение последних нескольких дней. Я благодарю всех союзников за значительный вклад. Я настойчиво призываю их продолжать это усиливать", - подчеркнул Столтенберг.

Рамштайн 12 октября в Брюсселе: результаты встречи

12 октября в Брюсселе состоялось заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины ("Рамштайн-6").

Министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин заявил, что Украина получит новые системы противовоздушной обороны так быстро, как только физически их удастся доставить. Он подчеркнул, что есть воля сделать все возможное для усиления противовоздушной обороны Украины.

В свою очередь, председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли рассказал о планах создания комплексной (интегрированной) системы противоракетной обороны для Украины. Эта система будет сконструирована так, чтобы обеспечивать защиту для приоритетных объектов в Украине.

Великобритания передаст Украине ракеты средней дальности "воздух-воздух", известные как AMRAAM. Эти ракеты будут поставлены для системы противовоздушной обороны NASAMS, которую Украине пообещали передать Соединенные Штаты.

Нидерланды передадут Украине ракеты для усиления противовоздушной обороны на общую сумму в 15 млн евро.

Также в Украине прибыла первая немецкая система противовоздушной обороны IRIS-T среднего радиуса действия, но в будущем ожидаются еще поставки.