В ближайшие недели Украина получит современные ракеты средней дальности "воздух-воздух", известные как AMRAAM.

Великобритания передаст Украине ракеты для системы противовоздушной обороны NASAMS, которые будут способными сбивать крылатые ракеты.

Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес по поводу участия в заседании глав оборонных ведомств стран-членов НАТО в Брюсселе, сообщает Reuters.

В частности, как сказал Уоллес, в ближайшие недели Украина получит современные ракеты средней дальности "воздух-воздух", известные как AMRAAM. Эти ракеты можно запускать из зенитных ракетных систем противовоздушной обороны NASAMS, которые Украине пообещали предоставить Соединенные Штаты.

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Также Украина получит сотни дополнительных ракет противовоздушной обороны других типов вместе с дополнительными воздушными беспилотными летательными аппаратами и 18 гаубицами.

"Недавние невыборочные удары по гражданским районам в Украине служат основанием для дальнейшей поддержки тех, кто стремится защищать свое государство. Поэтому сегодня я дал разрешение на поставки зенитных ракет AMRAAM Украине", - подчеркнул Уоллес.

Рамштайн в Брюсселе 12 октября: детали

12 октября в Брюсселе состоялось заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины ("Рамштайн-6").

Министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин заявил, что Украина получит новые системы противовоздушной обороны так быстро, как только физически их удастся доставить. Он подчеркнул, что есть воля сделать все возможное для усиления противовоздушной обороны Украины.

В свою очередь, председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли рассказал о планах создания комплексной (интегрированной) системы противоракетной обороны для Украины. Эта система будет сконструирована так, чтобы обеспечивать защиту для приоритетных объектов в Украине.

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