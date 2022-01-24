Нарушение границы Украины будет пересечением "красной линии", отметил глава МИД Литвы.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис считает настоящую войну России против Украины вероятной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ландсбергис сказал перед началом заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел в Брюсселе.

"Да, мы убеждены, что настоящая война является вероятной возможностью. Моя позиция заключается в том, что пересечение границы – это уже будет пересечением "красной линии", – заявил чиновник.

Также он сказал, что вмешательство в политические дела Украины – это также является пересечением "красной линии".

По его мнению, новые санкции только тогда будут сдерживающим фактором для РФ, когда они будут "невыносимыми".

Читайте такжеУгроза вторжения в Украину: Байден провел совещание насчет действий в случае агрессии РФ (фото)"Мы, по сути, должны решить, хотим ли мы сдержать войну. Если нет, то тогда мы должны применить другие средства, – мы должны продолжать отправлять боеприпасы и снаряжение, чтобы украинцы защищали себя", – добавил глава МИД Литвы.

Ранее командующий операцией Объединенных сил на Донбассе генерал-лейтенант Александр Павлюк говорил, что если Российская Федерация захватит Украину, то не остановится на этом, и потом мишенями станут страны Балтии (Литва, Латвия, Эстония).

Агрессия России против Украины – что надо знать

Весной 2014 года Россия захватила Крым, также войска РФ ворвались на часть Донецкой и Луганской областей. Российские власти поддержала боевиков, создавших на Донбассе так называемые "ДНР" и "ЛНР". Сама РФ утверждает, что на Донбассе идет "внутриукраинский конфликт".

Конфликт между Украиной и Россией обострился осенью 2021 года. РФ перебросила к границе с украинским государством много военных и техники. В Украине и в ряде западных государств заговорили о возможной широкомасштабной агрессии РФ.

Президент Владимир Зеленский сказал, что если граждане Украины будут защищать себя от армии РФ, то будет "очень мощная война".

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