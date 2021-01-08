По данным следствия, обвиняемые должны были фотографировать определенные объекты, собирать информацию об определенных лицах и участвовать в определенных мероприятиях.

Прокуратура Литвы сообщила о передаче в суд дела, в котором два гражданина страны обвиняются в шпионаже в пользу России.

Читайте такжеВ Европе действует сверхсекретное подразделение российского ГРУ-NYTОб этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BNS.

По данным прокуратуры, обвиняемые не знакомы друг с другом и их действия различаются, но данные досудебного расследования позволяют предположить, что они были привлечены к преступлениям против литовского государства одним человеком - сотрудником Пограничного управления ФСБ РФ по Калининградской области.

Следствие установило, что он представился обвиняемым под вымышленным именем, прекрасно говорит на литовском языке.

Представитель Генпрокуратуры Литвы Эляна Мартинонене сообщила, что это то же самое досудебное расследование, о котором прокуратура сообщала в начале марта прошлого года.

Весной сообщалось о задержании члена Клайпедского городского совета Эллы Андреевой. Ее адвокат Наталья Фоченкова впоследствии сказала BNS, что политику был присвоен статус специального свидетеля.

Представитель Клайпедского окружного суда Довиле Сауленене сообщила, что это дело поступило в суд, обвинение в ней предъявлены общественному деятелю, генеральному директору Балтийской молодежной ассоциации Juvenis Алексеюсу Грейчюсу и Міндаугасу Туникайтису.

Туникайтис проживает на границе с Калининградской областью РФ, в 2015 году с политической партией "Список Литвы" баллотировался в совет самоуправления. Грейчюс в 2015 году баллотировался с Союзом россиян Литвы в горсовет Клайпеды, в этом списке была и Андреева.

По данным следствия, обвиняемые должны были фотографировать определенные объекты собирать информацию об определенных лиц, участвовать в определенных мероприятиях, покупать и передавать определенные публикации, публично публиковать определенную информацию и выполнять другие задачи.

Они получали денежное вознаграждение за переданные данные в виде "поддержки на оздоровление" или "компенсации" за визовые сборы.

Оба подозреваемых были арестованы в начале марта прошлого года. Теперь они находятся под стражей до суда. Они могут быть приговорены к тюремному заключению на срок от 3 до 15 лет за шпионаж.

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Автор: УНИАН