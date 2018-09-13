"У нас была коробка от духов и флакон "Новичка", пара пуховиков, сумки и все такое": соцсети высмеяли интервью отравителей Скрипаля

Пользователи соцсетей не верят в невиновность россиян, которые заверяют, что они "бизнесмены и приехали оторваться в Лондоне, ну и посетить знаменитый собор".

Александр Петров и Руслан Боширов, подозреваемые Британией в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, дали интервью главному редактору пропагандистского российского канала RT Маргарите Симоньян.

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По их словам, они приехали в Солсбери, чтобы «оторваться» и посмотреть на 123-метровый шпиль солсберийского собора, — эту достопримечательность им якобы рекомендовали друзья. Также они заявили, что при себе у них не было духов Nina Ricci, в которых мог находиться яд «Новичок».

Пользователи соцсетей не верят в невиновность россиян.

"Наиболее популярные места у русских туристов: 1. Собор Солсбери. 2. Может быть Париж. 3. Лондон, но через собор Солсбери. 4. Собор Солсбери", - шутят в соцсетях.

"Конечно, эти русские были просто туристами. Все знают, что в Солсбери есть две достопримечательности мирового класса: собор и дверная ручка дома Скрипалей", -пишут в Twitter.

- Добрый день, я Петров. А это Боширов.

- Расскажите, как все случилось.

- Мы туристы. Он работает столяром, я электрик. В Солсбери были проездом.

- А зачем вы 12 раз за последний год приезжали в Женеву? И откуда у вас на это деньги?

- Слышь, ты подыгрывать должна, а не валить! — Ехидные твиты (@_U_R_I_c) September 13, 2018

- И хотели завершить это дело..

- Какое это дело?

- ээ.. посетить Солсбери!

Орууууу — Персон Нонгратов (@hveqsWS8AncgQvd) September 13, 2018

У нас была коробка от духов «Нина Риччи» и флакон «Новичка», пара пуховиков, сумки и все такое, всех цветов. Не то, чтобы это все было нужно в поездке, но раз поехал смотреть на шпиль в Солсбери, то иди в своем увлечении до конца. — borodikhin (@gjardharr) September 13, 2018

— Что вы там делали?

— Друзья нам давно советовали посетить этот прекрасный город.

— Прекрасный город? Солсбери?!

— Да.

— А чем он прекрасен.

— Ну там есть, эээ, этот знаменитый собор... Солберецкий собор! pic.twitter.com/DZdXKBBlC3 — Здесь Шепелин (@ilya_shepelin) September 13, 2018

Теперь Солсбери можно рекламировать фразой «Полный отрыв и недорогие духи» — еврейка с арматурой (@Miitai) September 13, 2018

Простой русский Иван бросает всё и едет 140 км от Лондона смотреть на знаменитый собор в Солсбери, а тебе, жителю придвинутого мегаполиса, даже лень сходить на новую выставку в «Гараже». — Михаил Кафанов (@AveMisha) September 13, 2018

Джей Зи тоже был в соборе Солсбери

Совпадение? Не думаю! pic.twitter.com/y8eGW1ZH44 — (Не)серьёзный МИД (@russiaspeaks) September 13, 2018

Короче, вся эта история была просто вирусной рекламой собора в Солсбери — Нет, мне не (@NikoStolz) September 13, 2018

- Солсбери - это место, где не умолкают птицы, ни днем, ни ночью, где ни зимой, ни летом не отцветает жасмин. Первородный грех - может, он и был - там никого не тяготит. Там даже у тех, кто не просыхает по неделям, взгляд бездонен и ясен..

- И собор

- Да, и собор там красивый — Оскар Зета Акоста (@GonzoCurse) September 13, 2018

в Солсбери мы приехали посмотреть знаменитый собор pic.twitter.com/YucOAIFhfC — Tapas&Tango (@atticus_flinch) September 13, 2018

- А почему вы вообще поехали в Британию?! - Лондон из зе кепитал оф грейт бритен — Sergey Kozlovsky (@asspirin12) September 13, 2018

Любой человек в России может легко сделать две вещи:

- купить БУК в военторге и поехать воевать на Донбасс.

- позвонить главреду RT Маргарите Симоньян.



Вот бы еще на прием к участковому педиатру так же легко было попасть... — Пятая Колонка (@5th_kolonka) September 13, 2018

Парням на видео не хватает барсетки, маленькой камеры и начищенных туфель, чтобы передать товарищу майору запись интервью. #Солсбери — Tetiana Bezruk (@Bezruck) September 13, 2018

Двое мужчин решили развлечься и сгонять в Английский город #Солсбери посмотреть на собор со 123 метровым шпилем и старинными часами. На один день! Осенью! Причем познакомились они тоже видимо после прилета. Так как выходили из самолета разными путями. А- алиби! #ПетровиБаширов — VAL&TINE (@VAL_and_TINE) September 13, 2018

Ладно, допустим, Петров и Баширов – бизнесмены, возможно, геи и ценители храмовой готики, а в Великобритании была плохая погода. Но, насколько я помню, номера их паспортов отличаются на одну цифру. Этому есть какое-то объяснение? #Солсбери — Инфошум (@bezvi_k) September 13, 2018

Мы хотели обвенчаться в знаменитом соборе в #Солсбери и даже взяли с собой для этого торжественного дня духи, которые купили в обыкновенном военторге pic.twitter.com/leDTf85p3l — Станислав Пугачев (@stanpugachev) September 13, 2018

Пришла реакция МИД Великобритании, ЕС и США на интервью с «туристами» у Симоньян #Солсбериpic.twitter.com/7tbpncBlJU — Станислав Пугачев (@stanpugachev) September 13, 2018

Напомним, накануне, 12 сентября, президент России Владимир Путин заявил, что подозреваемые по делу об отравлении двойного агента Сергея Скрипача и его дочери Юлии в британском Солсбери найдены.

«Мы знаем, кто это. Мы их нашли », - заявил Путин. «Надеюсь, они скоро появятся и сами все расскажут, это гражданские люди», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 4 марта бывшего сотрудника российского ГРУ Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили без сознания в британском городе Солсбери. Следствие пришло к выводу, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом типа «Новичок», разработанным в СССР. В 2006 году Скрипаль был осужден в России к 13 годам лишения свободы за шпионаж в пользу британской разведки. В 2010 году он получил убежище в Великобритании в рамках обмена шпионами между США и РФ.

Ситуация вокруг отравления Скрипаля привела к дипломатическому конфликту между Британией и РФ. Лондон официально обвинил Москву в причастности к отравлению Скрипаля, его дочери и полицейского.

5 сентября британская полиция сообщила, что подозревает в отравлении Скрипаля граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова. Министр безопасности Великобритании Бен Уоллес заявил, что основную ответственность за отравление Скрипаля возлагает на президента РФ Владимира Путина. Он отметил, что Петров и Боширов являются сотрудниками ГРУ.