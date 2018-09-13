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"У нас была коробка от духов и флакон "Новичка", пара пуховиков, сумки и все такое": соцсети высмеяли интервью отравителей Скрипаля

16:42, 13 сентября 2018
Курьёзы
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В соцсетях шутят об интервью Петрова и Боширова / фото vk.com/true_lentach

Александр Петров и Руслан Боширов, подозреваемые Британией в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, дали интервью главному редактору пропагандистского российского канала RT Маргарите Симоньян.

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По их словам, они приехали в Солсбери, чтобы «оторваться» и посмотреть на 123-метровый шпиль солсберийского собора, — эту достопримечательность им якобы рекомендовали друзья. Также они заявили, что при себе у них не было духов Nina Ricci, в которых мог находиться яд «Новичок».

Пользователи соцсетей не верят в невиновность россиян. 

"Наиболее популярные места у русских туристов: 1. Собор Солсбери. 2. Может быть Париж. 3. Лондон, но через собор Солсбери. 4. Собор Солсбери", - шутят в соцсетях.

"Конечно, эти русские были просто туристами. Все знают, что в Солсбери есть две достопримечательности мирового класса: собор и дверная ручка дома Скрипалей",  -пишут в Twitter.

Напомним, накануне, 12 сентября, президент России Владимир Путин заявил, что подозреваемые по делу об отравлении двойного агента Сергея Скрипача и его дочери Юлии в британском Солсбери найдены.

«Мы знаем, кто это. Мы их нашли », - заявил Путин. «Надеюсь, они скоро появятся и сами все расскажут, это гражданские люди», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 4 марта бывшего сотрудника российского ГРУ Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили без сознания в британском городе Солсбери. Следствие пришло к выводу, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом типа «Новичок», разработанным в СССР. В 2006 году Скрипаль был осужден в России к 13 годам лишения свободы за шпионаж в пользу британской разведки. В 2010 году он получил убежище в Великобритании в рамках обмена шпионами между США и РФ.

Ситуация вокруг отравления Скрипаля привела к дипломатическому конфликту между Британией и РФ. Лондон официально обвинил Москву в причастности к отравлению Скрипаля, его дочери и полицейского.

5 сентября британская полиция сообщила, что подозревает в отравлении Скрипаля граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова. Министр безопасности Великобритании Бен Уоллес заявил, что основную ответственность за отравление Скрипаля возлагает на президента РФ Владимира Путина. Он отметил, что Петров и Боширов являются сотрудниками ГРУ.

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Теги: #Британия#отравление#Сергей Скрипаль#Солсбери