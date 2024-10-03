Работники поезда не смогли объяснить пограничникам, откуда взялись эти надписи.

Литовские пограничники заставили стереть пропагандистские надписи с российского поезда, который транзитом ехал в Калининград.

Об этом пишет Delfi со ссылкой на Службу охраны государственной границы страны. В среду, 2 октября, сотрудники пограничной службы заметили на одном из вагонов поезда Москва-Калининград надписи "Z", "ZOV" и "Вильнюс - город России" .

Они не получили объяснений от персонала поезда и заявили, что надписи нужно стереть, иначе эти вагоны не пропустят на территорию страны. После этого начальник поезда вместе со своими подчиненными стерли их песком.

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Литва против российской агрессии

Как известно, Литва активно поддерживает Украину в полномасштабной войне с Россией. В конце сентября министерство обороны страны сообщало, что они оказали Украине поомощь на более чем 683 миллиона евро.

Еще в начале большого вторжения парламент Литвы запретил георгиевскую ленту и символы "V" и "Z", которые российская захватническая армия использует в Украине.

Также осенью 2022 года Литва, Польша, Эстония и Латвия и Литва закрыли границы для граждан России. А в прошлом году Латвия запретила въезд автомобилям с российскими номерами и их пребывание на своей территории.

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