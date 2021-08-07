Платить мигрантам обещают наличными непосредственно во время посадки в самолет.

Литовские власти обещают выплачивать по 300 евро нелегальным мигрантам, если те будут добровольно покидать страну.

Об этом в эфире радио национального вещателя LRT рассказала глава департамента миграции МВД Литвы Эвелина Гудзинскайте, пишет Meduza.

По словам Гудзинскайте, платить мигрантам будут наличными непосредственно во время посадки в самолет.

Однако такое "поощрение" является одноразовым. Если эти иностранные граждане попытаются вновь проникнуть и остаться на территории Литвы, ожидать повторной выплаты им не стоит.

Читайте такжеВ сети показали, как белорусские пограничники со щитами гонят нелегалов в Литву (видео)Как отмечает издание, в конце июля литовские средства массовой информации выяснили, что пересечение границы с посредниками из Беларуси в Литву нелегалам обходится в сумму от 5 до 15 тысяч долларов.

Литва и Беларусь: проблема мигрантов

В Литве наблюдается приток нелегальных мигрантов. С начала июля республика объявила чрезвычайную ситуацию, на границе началось строительство ограды, которую в дальнейшем планируют укрепить.

В миграционном кризисе Литва обвиняет Минск. В свою очередь белорусские власти заявляли, что справляются с охраной границы в должной мере.

В конце мая Лукашенко говорил, что его страна была барьером на пути переброски наркотиков и нелегальных мигрантов в Литву, через которую нелегалы продолжают путь в Европу, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.

Как подчеркнул впоследствии Лукашенко, он не даст превратить страну в "отстойник" для нелегалов, а Минск занимается вопросом нелегальной миграции "ровно настолько, насколько это необходимо, выгодно и финансово возможно".

17 июля глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Беларусь угрожает его стране контрабандой радиоактивных материалов.

В воскресенье, 1 августа, границу Литвы перешло рекордное количество нелегалов из Беларуси.

В ночь на 4 августа на белорусско-литовской границе скончался гражданин Ирака, пытавшийся нелегально попасть в Евросоюз.

Автор: Катерина Комолова